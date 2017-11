Hoe regel je een sabbatical?

In het decembernummer van Santé lees je hoe je leeft alsof je elke dag een sabbatical hebt. Heerlijk om jezelf een ontspannen leefstijl aan te meten, maar wat als je verlangt naar meer? Een echte sabbatical…

Wat is een sabbatical?

Volgens Van Dale is een sabbatical 'verlof, bijvoorbeeld voor studie of om eens iets anders te doen'. Voor veel mensen betekent het een paar maanden betaald of onbetaald verlof. Hoe pak je dat aan?

1. Maak je plannen concreet

Wat versta jij onder een sabbatical? Wat zou je precies willen? Zorg dat je plan concreet wordt. Schat ook de financiële consequenties in en maak een spaarplan.

Waarom wil je langere tijd weg?

Heb je altijd al gedroomd van een wereldreis, wil je een paar maanden in het buitenland wonen, wil je een boek schrijven of heb je tijd nodig om te reflecteren? Misschien kom je uiteindelijk tot de conclusie dat een sabbatical niet écht de oplossing is die je zoekt.

2. Ga na wat er mogelijk is bij je werkgever

Misschien denk je dat een sabbatical geen mogelijkheid is bij jouw werkgever, maar wellicht is er meer mogelijk dan je denkt. Denk bijvoorbeeld aan vakantiedagen van twee jaar combineren, deels betaald en deels onbetaald verlof of een andere constructie. Het komt niet vaak voor, maar sommige bedrijven in de voorwaarden opgenomen dat je één keer per X aantal jaar onbetaald verlof kunt opnemen.

Leg uiteindelijk je plannen voor aan je werkgever. Verwerk hierin ook de voor- en nadelen voor je werkgever en denk in oplossingen. Denk er van tevoren over na of je bereid bent om zaken in te leveren. Hoe ver wil je gaan? Een sabbatical is geen recht en je werkgever kan het dus weigeren. Zou je bereid zijn om je baan op te zeggen als het zover komt?

3. Vertrek in between jobs

Voelt het alsof het tijd is voor een nieuwe uitdaging en heb je een spaarpot opgebouwd? Overweeg of je de stapt kunt en wilt nemen om tussen twee banen in een sabbatical te nemen.

4. Pas je leefstijl aan

In Santé lees je hoe je je leven op die manier aanpast dat je iedere dag rust hebt. Je kunt ook bekijken of je manier van werken anders kan. Als digital nomad werk je locatie-onafhankelijk. Als jouw werk uit te voeren is met een laptop en een internetverbinding, dan kun je in theorie overal je werk doen en reizen en werken combineren. Dit zal niet van de een op de andere dag lukken, maar als het je droom is, kun je er in stappen naartoe werken. Lees meer over het digital nomad-bestaan.

Beeld: Shutterstock