3 tips om echt te genieten van nietsdoen

In eerste instantie klinkt nietsdoen niet moeilijk. Maar wanneer deed je voor het laatste echt niets? Tijd om je telefoon uit te zetten, niks te doen en ervan te genieten.

1. Voorkom een schuldgevoel

Druk zijn lijkt tegenwoordig de norm. Misschien is dat de reden dat het schuldgevoel snel opspeelt als je even niets doet. Op de achtergrond begint een stemmetje te zeuren, je to do-lijst zit in je hoofd. Toch heb je het nodig om alles soms even los te laten. Spreek met jezelf af dat je echt niks doet. Als je straks bezig bent, zul je productief zijn. Op die manier doe je het niet half, maar wat je doet, doe je goed.

2. Houd een traditionele rustdag

Ooit was zondag een rustdag. Tegenwoordig is zondag - als je al vrij bent - minstens net zo druk als andere dagen. Toch was het idee van rust op zondag zo gek nog niet. Laat het huishouden voor wat het is en geniet van een dag niks. Of het nou zondag is of niet.

3. Mediteer

Er wordt steeds meer bekend over de voordelen van mediteren. Niet zo gek dat we om ons heen steeds vaker horen dat mensen met mediteren zijn begonnen. Er zijn verschillende hulpmiddelen. De app Headspace kan je bijvoorbeeld helpen met leren mediteren. Mediteren is een goede manier om niets te doen en een goed excuus om dágelijks even niets te doen.

Beeld: Shutterstock