Waarom komt plastic altijd nat uit de vaatwasser?

Ben je een keer goed bezig geweest met meals preppen, komen de bakjes waar je lunch in heeft gezeten nat uit de vaatwasser.

Waarom blijft plastic nat?

Wij vroegen het ons af en toevallig viel ons oog op een artikel van de Belgische krant De Standaard die deze prangende vraag beantwoord.

Plastic is licht materiaal, je opbergbakje weegt minder dan een bord. Doordat het licht is, neemt het minder warmte op en daardoor bevat je plastic bakje minder energie om waterdruppels te verdampen. Een bord daarentegen wordt soms gloeiend heet, waardoor de druppels snel verdampen.

Daarnaast is plastic vaak waterafstotend. Het water vormt daardoor dikke druppels. Op ander materiaal vormt het water eerder een dun laagje en dat dunne laagje kan makkelijker verdampen.

Was je met de hand af, dan is het juist andersom

Doe jij de afwas met de hand? Dan lees je dit misschien met verbazing. Zet je plastic in een droogrek, dan is het juist iets sneller droog.

Bron: De Standaard | Beeld: Shutterstock