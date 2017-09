De voordelen van (vaker) lezen

Op vakantie heb je vrije tijd, is de genietfactor vaak hoger en ben je relaxter. Zonde natuurlijk als je na thuiskomst meteen weer in standje ratrace schiet. Op vakantie lees je vaak meer en door dat thuis ook wat vaker te doen, kun je jezelf helpen het vakantiegevoel vast te houden.

Op vakantie is er vaak meer tijd om te lezen. En dat is mooi want aan lezen kleeft een hele rits gezondheidsvoordelen.

1. Minder stress

Onderzoek van de universiteit van Sussex bewijst dat al na zes minuten lezen je stresslevel met 23 procent verminderd is. Volgens de onderzoekers komt dat doordat je even ontsnapt aan de werkelijkheid, waardoor de spanning in je spieren vermindert en je hartslag en bloeddruk afnemen. Het maakt niet uit of je in een dikke literaire pil duikt of dat je je vergrijpt aan een chicklit, zolang je maar in de fantasiewereld wordt meegetrokken.

2. Meer focus en productiviteit

Wanneer je in een roman verzonken bent, ben je aan het singletasken, wat de concentratie vergroot. Singletasken ontspant en brengt je in het nu. Probeer ook thuis tussen de bedrijven door eens wat vaker met je aandacht bij één activiteit te zijn.

3. Je leeft langer

Door meer dan 3,5 uur per week te lezen, verminder je de kans op vroegtijdig overlijden met 23 procent. Althans, volgens een twaalf jaar durend onderzoek van Yale University School of Public. Ook hier geldt: alleen een boek will do it. Dor een tijdschrift of krant bladeren, zou niet werken.

4. Het werkt therapeutisch

Zwaardere thema's die je bezighouden, kaart je niet zo snel aan tijdens een avondje stappen. Het kan helpen om een boek over het thema te lezen. Denk bijvoorbeeld aan een periode in rouw. Door over het thema te lezen, ben je indirect bezig om over het onderwerp na te denken en kun je dingen beter een plek geven.

5. Het stretcht je geheugen

Door het interpreteren van een tekst wordt de informatieopslag in je brein getriggerd, waardoor verschillende hersengebieden worden gestimuleerd (het zicht, de taal en het leggen van verbanden). Deze stimulans verbetert het kortetermijngeheugen en het analytisch denken.

6. Het vergroot je concentratie

Door te lezen train je je concentratievermogen, blijkt uit een studie van Stanford University. Hierdoor gaat focussen op andere taken je ook makkelijker af.

7. Het maakt je slimmer

Door te lezen, worden razendsnel nieuwe verbindingen in de hersenen aangemaakt. Dit zou de kans op Alzheimer verkleinen, doordat het brein wordt geactiveerd.

8. Het maakt je creatiever

Tijdens het lezen, dwing je je hersenen om een beeld te vormen van wat je leest. Dat zet je creativiteit op scherp.

9. Je wordt toleranter en minder onzeker

Dit beweren onderzoekers van de Universiteit van Toronto. Door te lezen, leef je je actief in een personage in waar je het misschien niet helemaal mee eens bent. Je opent je brein voor nieuwe ideeën en perspectieven. Nog een opmerkelijke vondst: mensen die fictie lezen, blijken beter overweg te kunnen met onzekerheid dan mensen die non-fictie lezen.

Zou je graag meer willen lezen, maar lukt het je niet? Deze tips kunnen je misschien helpen.

Beeld: Shutterstock