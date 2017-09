Waarom vergeet je soms welke dag het is?

Na een lang weekend of een extra vrije dag doordeweeks is het vaak extra makkelijk om de dagen door elkaar te halen. Waarom zijn we zo snel door de war wanneer ons ritme verandert?

De perceptie van tijd

De tijd is altijd hetzelfde, maar mensen hebben een verschillende kijk op tijd en ook je eigen perceptie kan veranderen. Als je elke dag ongeveer hetzelfde ritme en dezelfde routine aanhoudt, weet je onbewust hoe lang dat allemaal duurt en je linkt het ook aan bepaalde dagen. Je perceptie van tijd kan veranderen door externe factoren zoals cafeïne, sporten, sociale evenementen of stress.

Het weekend is een handig uitgangspunt

Voor de meeste mensen die fulltime werken tijdens kantooruren zal het weekend een herkenbaar punt zijn in de week. De dinsdag, woensdag en donderdag smelten makkelijk samen tot een geheel, omdat je tijdens die dagen middenin je routine geen extra break hebt.

Zodra het weekend tot en met maandag duurt, kan dat je gevoel voor de dagen helemaal in de war schoppen. Je herinnert je dat het weekend twee dagen geleden is, maar maakt dat het dan dinsdag of woensdag?

Vaste momenten helpen je

Andere vaste momenten in de week kunnen ervoor zorgen dat je sneller weet welke dag het is. Als je iedere dinsdagavond een les bodypump volgt, weet je de volgende dag waarschijnlijk meteen dat het woensdag is.

Wat kun je doen om te voorkomen dat je in de war raakt?

Maak er een gewoonte van om even in je agenda of op de kalender te kijken. Dat kan je helpen om je gevoel voor de dagen weer gelijk te laten lopen met de kalender.

Bron: The Cut | Beeld: Shutterstock