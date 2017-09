Even lekker alleen zijn

In een druk leven met werk, gezin en sociale contacten schiet tijd voor jezelf er vaak bij in. Terwijl Santé's Annemiek ontdekt dat ze daar nou juist zo'n behoefte aan heeft.

De laatste tijd merkt ze dat het haar soms te veel wordt. 'Ik ben vaak moe en heb minder zin in mensen om me heen. Natuurlijk onderneem ik weleens iets in mijn eentje (fietsen, thuis werken, in bad zitten - telt dat ook?), maar als je me zou vragen: wat wil je het liefst? Dan zou ik tegen mijn man zeggen: neem jij de kinderen minimaal een week mee op vakantie en laat mij even alleen. Écht alleen, gewoon in huis met niets of niemand om rekening mee te houden. Wat ik dan zou gaan doen? Geen idee. Misschien wel niks. Of jawel, diagonaal in het tweepersoonsbed, 's ochtends lekker lang uitslapen, naar beneden gaan om koffie te drinken en dan met een grote latte en de krant terug in bed. Wat ik vroeger altijd deed en waar ik zo gelukkig van werd - toen ik hem nog niet kende… Toch heb ik dit nog nooit serieus aan hem voorgesteld. Op de een of andere manier komt dat er niet van. Ons gezin is iets wat we samen doen en ergens bemerk ik schuldgevoel bij de gedachte hem een week lang te laten opdraaien voor de zorg voor de kinderen.'

In het septembernummer van Santé onderzoekt Annemiek of het gek is om deze gevoelens te hebben. En guess what: het is heel normaal. Je vindt haar verhaal vanaf pagina 44.

