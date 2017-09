Vraag je af: moet ik dit doen?

Ben jij soms geneigd taken aan te nemen waar je geen zin in hebt? Stel jezelf twee vragen.

De Amerikaanse schrijfster Gretchen Rubin schreef meerdere bestsellers over gelukkiger leven en grip krijgen op je gewoontes. Rubin: “Nooit te gespannen of overbelast zijn door te leren loslaten, is een vaardigheid. Het is geen talent dat je hebt of niet. Deze vaardigheid begint bij mindfulness. Ik ben van nature echt niet mindful, maar ik heb mezelf aangeleerd om bewust na te denken zodra ik een taak of verplichting zie opdoemen. Sommige dingen moeten echt, of dienen mijn levensdoelen. Maar mijn stelregel is: los niets op als je het evengoed kunt loslaten. Belangrijk is dat je niet in de verleiding komt om zomaar iets op je te nemen. Die taak verdwijnt echt niet meer.”

Kom in actie

Stel jezelf twee vragen voor je een taak aanneemt:

Moet je dit echt doen, of kun je de taak best laten liggen of aan iemand anders overdragen? Wil je dit echt doen en dient het belangrijke doelen die je hebt? Als iets niet echt moet of je wilt het liever niet, laat het dan.

Rubin: “Smokkel niet met deze regel. Heb je de impuls op toch iets te doen, bijvoorbeeld omdat je niet bot over wilt komen? Vraag of je er over kunt nadenken en er later op terug mag komen.”

