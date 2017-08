Versimpel je leven en vind jouw balans

Druk? De grootste druk is vaak de druk die je jezelf oplegt. Maak afspraken en tijd voor jezelf net zo belangrijk als afspraken met anderen. Met deze tips creëer je meer tijd voor jezelf.

1. Durf te kiezen

Je hoeft en kunt niet alles. Het druk hebben, heeft vaak te maken met niet kunnen of willen kiezen. Maak het jezelf makkelijker:

Soms is goed genoeg goed genoeg, stop met streven naar perfectie.

Beperk je opties, ga bijvoorbeeld bij maximaal twee verschillende winkels kijken;

Maak routinekeuzes voor de minder belangrijke zaken (altijd het zelfde merk, dezelfde kleur, dezelfde winkel).

Volg je intuïtie: heel vaak heb je een eerste ingeving, durf die te volgen.

Stop met spijt achteraf, accepteer je keuze en stop met piekeren. Focus je op de voordelen van wat je hebt gekozen.

Zet bij makkelijke keuzes de voor- en nadelen op een rijtje. Ook bij ingewikkelde keuzes kan het je helpen, laat het na het maken van je lijstje los en slaap er een nachtje over. Geef je onbewuste een deadline: zaterdag beslis ik.

2. Van moeten naar mogen

Wat moet je en wat wil je? Denk na over jouw overtuigingen. Waar sta je voor? Op die manier wordt het makkelijker om tijd vrij te maken voor jouw prioriteiten.

3. Weet wanneer je nee zegt

Laat jij je met klusjes opzadelen, hoor je eindeloze verhalen aan en leg je bezoekjes af omdat je slecht nee kunt zeggen en iedereen te vriend wilt houden? Dan ben je niet zo goed in het aangeven (en misschien ook niet in het voelen) van je grenzen. Bedenk: als je overal ja tegen zegt, kun je niets meer met hart en ziel doen omdat het je eigenlijk allemaal te veel is. Met deze vragen weet je wanneer je nee (en ja) zegt.

4. Vereenvoudig je contacten

Als je het te druk hebt, kun je je sociale leven nog weleens verwaarlozen. Geen goed idee, want vriendschappen en familiebanden dragen bij aan je geluk en gevoel van veiligheid. Juist in drukke tijden kun je er energie uithalen. Wie zich sociaal isoleert, wordt vatbaarder voor depressies. Toch kun je je sociale leven best wat losser laten in drukke tijden.

Ren niet achter elk sociaal contact aan. Steek alleen energie in de contacten die echt de moeite waard zijn.

Doe eens een tijdje niks. Kan de vriendschap dat aan? Met goede vrienden pik je – ook na maanden, zelfs jaren – de draad zo weer op.

Doe niets tegen je zin. Je vriendenclub gaat elk jaar skiën, jij haat sneeuw? Dan ga je niet mee. Verwelkom ze op Schiphol of nodig ze na afloop uit om samen de foto's te kijken.

Telefoon, Skype, WhatsApp, Facebook – maak gebruik van alle niet-fysieke manieren die er zijn om je geliefden te laten merken dat je aan ze denkt, als het er even niet van komt om af te spreken.

Cluster afspraken. Spreek met vijf vriendinnen tegelijk af, vier meerdere gedenkdagen tegelijk of vier je verjaardag eens in de vijf jaar. Ook handig: buiten de deur vieren. Geen inkopen, geen opruim- en schoonmaakgedoe en geen ruimteproblemen.

Vraag hulp. Je doet wat je kunt, maar je hoeft niet alles alleen te doen. Vraag een vriendin je te helpen met die kinderverjaardag, roep extra zorg in voor je hulpbehoevende ouders.

