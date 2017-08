Wat zijn jouw talenten?

Deze vragen helpen je te ontdekken waar jouw kracht ligt.

1. Waar ben ik goed in?

Durf eens echt te kijken naar jouw goede en minder goede kanten en je talenten. Vraag eens aan anderen wat zij jouw talenten en kwaliteiten vinden. Denk dan aan de mensen het dichtstbij je, maar ook collega's en kennissen kunnen met verhelderende inzichten komen. Je kwalitieiten maken je uniek. Wie weet zijn sommige van je kwalitieten te combineren tot iets dat echt helemaal bij jou past.

Je kunt onderscheid maken in manifeste, latente en half-latente kwaliteiten:

Manifest: dit zijn de kanten in jezelf die je omgeving ziet en waardeert. Soms vind je ze zo gewoon dat je ze zelf niet meer herkent.

dit zijn de kanten in jezelf die je omgeving ziet en waardeert. Soms vind je ze zo gewoon dat je ze zelf niet meer herkent. Latent: verborgen kwaliteiten, die je kunt ontwikkelen.

verborgen kwaliteiten, die je kunt ontwikkelen. Half-latent: kwaliteiten die je selectief inzet, bijvoorbeeld omdat je er niet altijd de ruimte voor krijgt of neemt.

2. Doe ik de juiste dingen?

Je floreert als je je kwaliteiten zo veel mogelijk kunt inzetten en ruimte hebt en voelt om jezelf te ontwikkelen.

2a. Richt ik mijn energie op de juiste dingen?

Sommige dingen geven je energie, terwijl andere dingen juist energie kosten. Daarnaast is het goed om voor jezelf na te gaan of je je energie in de juiste dingen stopt; zaken die voor jou belangrijk zijn.

3. Waar heb ik invloed op?

Niet alles valt te sturen. Gevoelens van frustratie en onmacht halen je gegarandeerd uit je kracht. Laat dus probeer los te laten wat beyond your control is.

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock