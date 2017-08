5 overtuigingen die je in de weg kunnen staan bij veranderingen

Wat vaststaat is dat alles verandert. Soms kan het moeilijk zijn om meteen met een verandering mee te gaan. De volgende gedachten kunnen je in de weg staan.

1. ‘Zo ben ik nu eenmaal’

Onvermogen om te veranderen is meestal geen persoonlijkheidskenmerk, maar vindt zijn oorzaak in aangeleerd gedrag. En als je echt wilt, kun je dat veranderen.

2. ‘Dit overkomt mij altijd’

Door jezelf als slachtoffer te zien, neem je geen verantwoordelijkheid en kun je zelfs de kansen om jezelf te verbeteren saboteren.

3. ‘Het voelt gewoon niet goed’

Deze vage formulering kan erop wijzen dat je nog niet alle kanten van de medaille goed hebt bekeken. Weet je zeker dat je verzet terecht is?

4. ‘Het werkt niet, we lopen altijd tegen hetzelfde aan’

Een verandering vindt vaak niet voor jou alleen plaats. Wat zijn de drijfveren van de ander(en) waar je mee te maken hebt? Waarom reageert of handelt de ander zoals hij/zij doet? Welke wensen of behoeften zitten achter dat gedrag? Als je dat weet, kun je kijken of jullie elkaar tegemoet kunnen komen.

5. ‘Ik kan er niets aan doen’

Bij deze gedachte of uitspraak heb je de situatie eigenlijk al opgegeven. Maar één probleem kent tien oplossingen, alleen heb je vaak nog niet gevonden. Zoek naar de oplossingen door met anderen over jouw uitdaging te praten. Vaak wil je zelf de oplossing vinden, maar door er met anderen over te praten, zul je merken dat er meer mogelijkheden zijn dan de mogelijkheden die je in eerste instantie zag. Iemand met een objectieve blik op jouw probleem kan je zomaar een stap verder helpen.

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock