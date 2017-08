Met een paar klikken een rekening delen

Je hoeft de ober niet te vragen om de rekening te splitsen. Met deze apps regel je het snel zelf.

1. Tikkie

Met de betaalapp Tikkie schiet jij (of iemand anders) de rekening voor, terwijl je vrienden via WhatsApp een betaallink ontvangen. Ze kunnen betalen via iDeal.

2. Splitwise

Ga je met een groep op reis of moeten er verschillende rekeningen gedeeld worden? Je hoeft niet te werken met een pot, gesplitste rekeningen of andere moeilijke dingen. In de app Splitwise voer je alle uitgaven in en de app doet de rest. Aan het einde van de vakantie zie je in een oogopslag wie nog geld verschuldigd is aan wie.

