5 tips voor meer werkplezier

Minder werkstress, meer creativiteit en voldoening; dat klinkt goed, toch?

In het septembernummer vind je vanaf pagina 38 tips waarmee je je werk na de zomer eens helemaal anders aanpakt.

1. Ontdek hoe jij het meest productief werkt

Ben je snel afgeleid en zou je dat graag anders willen? Er zijn verschillende methoden die je kunt toepassen. Een bekende methode is Pomodoro. Een techniek waarbij je werkt in Pomodoro's, blokken van 25 minuten waarin je je focust op een taak. De methode Getting Things Done, van het gelijknamige boek, is ook een bekende manier. Lees meer over technieken om minder afgeleid te zijn.

2. Stop met multitasken

Multitasken werkt verslavend? Uit onderzoeken is gebleken dat multitasken je uiteindelijk geen tijdswinst oplevert, dat het minder voldoening geeft en uiteindelijk meer stress geeft. Maar wist je ook dat je er echt ontwenningsverschijnselen van kunt krijgen? Je voelt je onrustig en hebt de drang om je telefoon en mail te checken, terwijl je dat een minuut geleden ook al had gedaan. Breinexpert Mark Tigchelaar: 'Als je je met je volledige aandacht op één taak richt, in een stille ruimte, kun je de werktaak gemiddeld 89 minuten éérder van je to do-lijst afvinken dan wanneer je ondertussen nog andere dingen doet.'

3. Ontwikkel jezelf ook buiten je werk om

Al eens gedacht aan een cursus, voor je werk of privé? Ook vrijwilligerswerk kan je geluk een boost geven. Het zou zelfs net zoveel geluk op kunnen leveren als een verdubbeling van je inkomen.

4. Zorg voor een positieve kijk op stress

Stress kan heel vervelend zijn, maar feitelijk gezien is het een teken dat je een uitdaging hebt. Die stressreactie in je lichaam is nodig om je wakker te schudden en je te waarschuwen dat je dit varkentje niet kunt wassen als je op de automatische piloot blijft staan.

Er is een verandering nodig: meer alertheid en focus. Het is het vonkje dat je nodig hebt om met de situatie te kunnen dealen. Houdt de stress langer aan, dan maakt je lichaam niet alleen cortisol en adrenaline aan (wat je aanzet tot actie), maar krijg je ook een dosis oxytocine om je oren, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Freiberg. Dit knuffelhormoon zet je aan tot sociaal contact, zodat je sneller om hulp vraagt. Merk je dat bij jou het stresslampje aangaat? Zoom dan uit en bekijk wat je voelt, denkt en doet. Besef dat je jezelf eigenlijk een hogere versnelling cadeau doet. En weet dat je geen stress krijgt van een situatie, maar van de gedachten die je erover hebt. Als je die gedachten in toom weet te houden, krijgt stress geen vat op jou en je gezondheid. Dit is hersengymnastiek voor gevorderden, maar het werkt! Bekijk stress van de positieve kant, dan doet je lichaam dat ook. Uit het boek Was het maar maandag, Brigitte Durruty

Kijk ter inspiratie deze TED-talk: How to make stress your friend?

5. Boost je creativiteit

Creatief zijn komt niet alleen goed van pas als je dat nodig hebt voor je werk of hobby. Creativiteit zorgt er ook voor dat je flexibel bent en je makkelijker kunt aanpassen aan veranderingen. Met deze 5 tips ontwikkel je je creativiteit

