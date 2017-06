3 tips voor een zomerse slaapkamer

Weekend, tijd voor schone lakens. Met deze tips geef je de slaapkamer een zomerse touch.

1. Verwissel je beddengoed

Een flanellen dekbedovertrek is niet meer nodig in dit seizoen. Kies in de zomer juist voor luchtigere stoffen zoals linnen of katoen.

2. Weg met laagjes

Die sprei en extra kussens in bed, maken het alleen maar warmer als de temperaturen stijgen. Berg ze dus even op in de kast. Heb je een zomerdekbed en ligt deze nog niet op je bed? Dit is een goed moment om te wisselen.

3. Zomerse touch

Heb je de smaak echt te pakken? Neem dan ook de rest van de slaapkamer onder handen. Kies voor lichter gekleurde accessoires, zet een plant neer en druppel een beetje lavendelolie op je lakens. Doet je niet alleen denken aan Franse lavendelvelden, de geur werkt ook rustgevend.

Bron: Realsimple | Beeld: Shutterstock