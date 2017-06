Maak je benen klaar voor de zomer

Be prepared in vijf simpele stappen.

Stap 1: Ontharen

Er zijn verschillende manieren om je huid te ontharen. Waaronder de volgende manieren:



Scheren

Misschien was je regime tijdens de wintermaanden wat minder strikt. Dit is het moment om het weer aan te scherpen. Scheren is makkelijk en snel, alleen moet je dat dagelijks bijhouden omdat je na een dag alweer stoppeltjes krijgt. Scheer met de groeirichting mee, strijk niet te vaak over een plek en scheer de haartjes niet te kort af, dan heb je minder kans op ingegroeide haartjes.

Epileren Met epileren blijven de haartjes gemiddeld drie weken weg, maar doe je het wekelijks dan is het minder pijnlijk, omdat je minder haartjes in één keer weghaalt. Epileer niet op een dag dat je de zon in gaat, je huid is dan extra gevoelig waardoor je meer kans hebt op irritatie en verbranden. Smeer je benen na het scheren of epileren altijd in met een hydraterende bodylotion met kalmerende ingrediënten of een anti-ingroeimiddel, zo voorkom je ook ingegroeide haartjes.

Waxen

Zelf doen is best een klus, maar het zal iedere keer makkelijker zijn. Geen zin in? Er zijn waxsalons die ongewenste haren snel en professioneel verwijderen. Dit is handig om te weten voordat je je laat waxen.

Laser of IPL

Tip voor volgend jaar: wil je een zorgeloze zomer? Begin dan in de winter al met een laser- of IPL-behandeling. Niet alleen omdat het tijd kost, maar ook omdat je huid extra gevoelig wordt voor zonlicht. Bij beide methoden wordt door middel van licht het haarzakje vernietigd, waardoor nieuwe haren niet of nauwelijks teruggroeien. Laser is sterker, waardoor je minder behandelingen (ongeveer zes) nodig hebt en de haartjes niet meer terugkomen. Laser is vooral geschikt voor kleine oppervlaktes. IPL is minder sterk, waardoor haartjes na een jaar kunnen terugkomen en je meer behandelingen (ongeveer tien) nodig hebt. Het is geschikt voor grotere oppervlaktes. Beide methodes werken alleen als de haartjes donker genoeg zijn. Hoe groter het contrast tussen je huid en de haartjes, des te beter het effect.

Stap 2: Scrubben

Weg met die dode huidcellen die je huid onregelmatig en dof maken. Je verkleint door te scrubben meteen de kans op vlekken als je straks met zelfbruiner aan de slag gaat. Doe het in elk geval elke keer voordat je zelfbruiner aanbrengt, en vervolgens twee keer per week om je huid glad en stralend te houden. Hierdoor wordt je bruine teint straks ook mooier en blijft hij langer zitten. Vergeet je voeten niet, dan heb je minder kans op eeltvorming. De meeste bodyscrubs werken met korreltjes waarmee je het laagje dode huidcellen los schuurt, maar er komen ook steeds meer bodypeelings op basis van fruitzuren; die weken het bovenste laagje los.

Stap 3: Hydrateren & perfectioneren

Zelfbruiner pakt mooier uit op een goed gehydrateerde huid. Begin – voordat je met zelfbruiner aan de slag gaat – dus eerst met smeren. Geef vooral extra aandacht aan droge plekken als knieën en ellebogen. Voordeel: een goed gehydrateerde huid gaat ook glanzen, door lichtreflectie worden oneffenheden minder zichtbaar en je benen zien er mooier uit.

Met zelfbruiner geef je je benen alvast een kleurtje. Het duurt een paar dagen voordat je een goede kleur hebt opgebouwd. Daarna is het de kunst om het bij te houden door één à twee keer per week te smeren. Wil je sneller effect, dan kun je een getinte zelfbruiner gebruiken; zo heb je direct kleur op je benen en bouw je de kleur bovendien ook langzaam op. En er zijn meer innovaties, zoals druppeltjes die je mengt met je favoriete bodylotion, waardoor je zelf de intensiteit kunt bepalen. Of de nieuwste variant: een zelfbruiner voor onder de douche. Die werkt hetzelfde als een onder de douche bodylotion. Je hoeft niet te wachten tot het is ingetrokken, kunt je direct aankleden. Wel goed afspoelen, vooral tussen handen en tenen, dan krijg je een mooi vlekkeloos resultaat. Ook wordt de geur die je oorspronkelijk kent van zelfbruiner steeds beter gecamoufleerd.

Stap 4: Bescherming

Hij zit misschien nog niet standaard in je tas, maar een zonnecrème met hoge beschermingsfactor is geen overbodige luxe. Het voorjaarszonnetje heeft genoeg kracht om de huid te beschadigen, zeker omdat je huid nog weinig zon heeft gezien en de natuurlijke bescherming (melanine) nog niet is opgebouwd.

Stap 5: Aandacht voor je voeten

Verzorg je voeten, zodat je ieder moment je voeten in sandaaltjes kunt steken. Er is niks mis met de traditionele puimsteen, maar er zijn allerlei nieuwere technieken die het je een stuk makkelijker maken, zoals de mechanische voetvijl van Scholl. De speciale sokken die het eelt losweken zijn helemaal makkelijk. Een uur de sokken dragen en na een week komt de huid langzaam los, na drie weken heb je superzachte voeten. Nadeel is dat je voeten extra gevoelig zijn voor de zon en dat ze er drie weken lang niet al te best uitzien vanwege de schilfers, dus op tijd mee beginnen! Als het eelt niet heel dik is, kun je ook een eeltcrème gebruiken. Die maakt je voeten binnen een paar weken glad en zacht. Geef je nagels, als je voeten weer glad en zacht zijn, een vrolijk kleurtje als finishing touch.

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock