Overwin je vliegangst

Durf je niet in het vliegtuig te stappen, terwijl je dat stiekem wel zou willen? Zonde, aan vliegangst is namelijk iets te doen.

Dit zijn een aantal dingen die je kunt doen om geruster in het vliegtuig te stappen.

Oplossing 1: kruiden

Verschillende plantensoorten staan bekend om hun rustgevende en ontspannende eigenschappen. Wetenschappelijk dichtgetimmerde garanties heb je niet, maar het is het proberen waard. Ben je onder behandeling van een specialist, overleg dan met je huisarts voordat je kruiden gaat gebruiken. Essentiële oliën zoals lavendelolie kunnen ook ontspannend werken. Breng wat aan op je huid.

Oplossing 2: hypnose

Hypnose is minder zweverig dan het klinkt. Hypnose is een bewustzijnstoestand waarbij je diep ontspannen en heel geconcentreerd bent. Als je ooit een slechte ervaring hebt gehad met vliegen, of je vliegangst is gelieerd aan claustrofobie of hoogtevrees, koppelt je onderbewuste die angstige emotie vanzelf aan het vliegen. Een hypnotherapeut helpt je met vragen en suggesties om in je onderbewustzijn de angst daar los van te koppelen. Meestal doe je dit onder leiding van een therapeut. Zelfhypnose kan ook werken: roep heel bewust een fijne herinnering op. Concentreer je op wie erbij was, welke kleuren je zag, hoe je omgeving eruitzag, hoe het rook, wat er werd gezegd. Door je hierop te focussen, krijgt de negatieve ervaring in je onderbewuste geen kans.

Oplossing 3: apps

Er zijn verschillende apps die je ook in het vliegtuig kunt gebruiken. Van een turbulentievoorspeller en ontspanningsoefeningen tot hypnose. Een veelgebruikte app is Valk. Stichting Valk organiseert cursussen tegen vliegangst, maar met de app kom je ook een heel eind. Met tips en ontspanningsoefeningen loodst hij je de hele vlucht door. Uiteraard te gebruiken met je telefoon op vliegtuigmodus. Er zijn ook zelfhypnose-apps, zoals het Engelstalige Manage Fear of Flying Now en AIRelaxation.

Oplossing 4: kalmeringsmiddelen

Kalmeringsmiddelen zijn niet direct aan te raden vanwege de bijwerkingen en soms zelfs de verslavende werking. Kalmeringsmiddelen kun je alleen via de huisarts krijgen. Bespreek met hem of haar waar je het voor nodig hebt en wat de risico’s zijn. Je neemt de tabletten ongeveer een uur voordat je gaat vliegen in. De effecten houden ongeveer zes tot tien uur aan. Meestal zal een tablet van 10 mg per keer genoeg zijn. Pas op met alcohol en autorijden, kalmeringsmiddelen kunnen je reactievermogen beïnvloeden.

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock