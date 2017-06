Mag je autorijden met slippers aan?

Wie wel eens met slippers aan heeft gereden, weet waarschijnlijk dat niet alle exemplaren even geschikt daarvoor zijn. Sommige slippers glippen makkelijk weg, waardoor je kunt blijven hangen achter het gas, de koppeling of de rem.

In Nederland is het niet verboden om te rijden met slippers aan, maar het is verstandig om bij jezelf na te gaan of het echt veilig is om met je slippers aan te rijden. Je bent met de auto, dus je kunt de dichte schoenen die je aan hebt tijdens het rijden gewoon in de auto laten liggen.

Op de website van Generali wordt aangegeven dat rijden met slippers aan niet verstandig is. Het kan de verkeersveiligheid schaden, met een verkeersongeval als gevolg. Daar staat wel iets over in de wet. Het zou dus zomaar kunnen dat als je een ongeluk veroorzaakt terwijl je rijdt met slippers aan daar wel iets over staat in je verzekeringspapieren. Lees er meer over.

In sommige landen, bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje, staat er wel een boete op rijden met slippers aan.

Beeld: Shutterstock