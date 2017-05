5 praktische tips voor je reis naar Jordanië

Santé's Shirley maakte een roadtrip in Jordanië. In de nieuwe Santé vind je haar verhaal en de route die ze reed. Zelf een vakantie naar Jordanië plannen? Hier deelt Shirley haar tips.

1. Een auto zorgt voor flexibiliteit

De meeste georganiseerde rondreizen in Jordanië duren acht tot tien dagen. Je ziet in die tijd de belangrijkste highlights van het land. Ik heb er zelf voor gekozen om een auto te huren. Op die manier bepaal je zelf waar je naartoe gaat en hoelang je daar blijft. Onderweg ben ik mensen tegengekomen die met het openbaar vervoer reisden. In het noorden van Jordanië is er redelijk wat openbaar vervoer beschikbaar, maar in het zuiden moet je er rekening mee houden dat je af en toe een taxi zal moeten nemen. Reizen met het ov zal ook meer tijd kosten, dat is iets om rekening mee te houden als je de duur van je vakantie bepaalt.

2. Vermijd rijden in de hoofdstad als dat kan

Voor mijn vakantie had ik op internet al gelezen dat het verkeer in de hoofdstad behoorlijk chaotisch is. Daar is níets aan gelogen. Twee rijstroken worden gebruikt als minstens drie rijstroken, mensen halen voortdurend onverwachte capriolen uit... In de spits zouden er naar schatting 1,8 miljoen auto's op de weg zijn. Raak je in de stress als je eraan denkt, kies er dan voor om de huurauto pas op te halen als je Amman verlaat. Een taxi is niet duur in Amman, dus dat is een prima manier om je te verplaatsen en de stad te verkennen.

3. Calculeer genoeg budget in

Aan veel bezienswaardigheden in Jordanië hangt een flink prijskaartje. Toegang tot het wereldwonder Petra kost op het moment van schrijven omgerekend 63 euro. De tweede dag is gelukkig goedkoper. Ik zou aanraden om twee dagen te blijven. Petra is zoveel meer dan wat je altijd op de bekende foto's ziet. Je kunt er uren wandelen en als je af en toe ook van het uitzicht wilt genieten, is die tweede dag wat mij betreft echt nodig. Voor Petra by Night betaal je trouwens ook extra. Het wordt niet iedere avond georganiseerd, houd daar rekening mee als je je dagen in Petra vastlegt.

4. Pas je aan aan het weer

Ik reisde in maart door Jordanië. In die maand is het nog niet zo warm en dat is ideaal. Er is een uitzondering: in de kuststad Aqaba wordt het in die periode soms al de dertig graden. In het noorden was het meestal rond de vijftien graden. Heel fijn als je veel wilt zien en doen. In de zomer wordt het veel warmer in Jordanië. In Petra vind je niet heel veel schaduw en je tempo zal onvermijdelijk lager liggen. Neem hoofdbedekking mee en een luchtige sjaal om je lichaam te beschermen tegen de hitte. Ga nooit op pad zonder water en zonnebrand.

5. Controleer het laatste reisadvies

De vraag die mij het meest gesteld werd over mijn vakantie: 'Is Jordanië wel veilig?' Ik heb het land als veilig ervaren. Waar je ook bent, het is altijd handig om gezond verstand te gebruiken Het meest recente reisadvies voor Jordanië vind je op de website van de Rijksoverheid.