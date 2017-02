5 tips om meer energie te krijgen

Heb je een futloos en lusteloos gevoel? Met deze vier tips zorg je voor hernieuwde energie.

1. Maak een (ochtend)wandeling

Uit onderzoek van de University of Georgia blijkt dat regelmatig bewegen (drie keer per week) je energiegehalte verhoogt met twintig procent. Een ochtendwandeling zou heel effectief zijn. Het zou je minstens zoveel energie opleveren als intensief sporten. Daarnaast zorgt daglicht voor de productie van cortisol in je hersenen. Cortisol levert op zijn beurt weer glucose, de brandstof die je energie geeft.

2. Neem een koude douche

Volgens het Thrombosis Research Institute zorgt het voor een betere zuurstofopname in je lichaam. Een koude douche als je net wakker bent, klinkt misschien een beetje heftig. Probeer het daarom rustig op te bouwen door in het begin alleen de laatste minuten de douche op een koudere stand te zetten. Probeer dit de dagen erna steeds iets eerder te doen, zodat je op een gegeven moment zonder moeite de koude douche instapt. Wat verstaat het instituut precies onder een koude douche? Maximaal 20 graden Celcius.

3. Breng structuur aan in je leven

Tijd voor jezelf maken is niet iets dat hopelijk deze week nog lukt. Juist als je het druk hebt, zou je er tijd voor moeten inruimen. Daarnaast helpt het als je weet wanneer jouw beste momenten zijn. Plan op die momenten belangrijke of zware taken. Het is zonde als je op je beste moment je mailbox zit op te ruimen. Een moeilijke taak afronden, zorgt ook voor een tevreden gevoel, wat je nieuwe energie kan opleveren voor de volgende taak.

4. Begin de dag met een voedzaam ontbijt

Maak vervolgens een ontbijt met veel eiwitten, zoals een bakje (magere) yoghurt met vers fruit of een omelet met spinazie en tomaat. Eiwitten zorgen voor energie. Ook het eten van onbewerkt en ongekookt voedsel kan helpen je energielevel op peil te houden.

5. Maak slim gebruik van geuren

Geuren doen niet alleen veel voor je humeur, ze maken je ook nog eens fris en alert. Schaf daarom een verkwikkende spray aan en spuit deze in je woonkamer of rond je werkplek.

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock