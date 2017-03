5 tips om iemand te overtuigen

Soms weet je goed wat je wilt, maar hoe krijg je het voor elkaar? Met deze tips werk je aan je overtuigingskracht en maak je anderen net zo enthousiast.

Je zin krijgen in 4 stappen

Handig op je werk of thuis aan de keukentafel.

Schets het probleem, het zal niet vanzelf beter gaan. Benoem de oorzaak, een feitelijke en actuele situatie of gang van zaken. Jouw oplossing is doeltreffend en uitvoerbaar. Het helpt als je er enthousiast en positief over vertelt. De nadelen wegen niet op tegen de voordelen.

Nog een aantal tips

1. Dwaal niet af

Laat het gesprek niet op een ander onderwerp brengen.

2. Wees enthousiast

Enthousiasme kan aanstekelijk werken, dus laat merken dat jij het in ieder geval ziet zitten.

3. Maak je verhaal beeldend

Wil je je partner overtuigen om die verre vakantie eindelijk te boeken? Beschrijf in geuren en kleuren hoe je je jullie daar ziet lopen, of samen cocktails drinkt aan het strand. Als hij het ook voor zich ziet, ben je een stapje dichterbij.

4. Werk aan je lichaamstaal

Een goed verhaal is belangrijk, maar ook je lichaamstaal werkt mee. Gebaren kunnen je verhaal ondersteunen, maar zorg dat het natuurlijk blijft. Zorg dat je de ander vaak genoeg aankijkt. Wat is de vaak genoeg? Het verschilt per cultuur en context. De gemiddelden in Nederland: tijdens 50% van het gesprek kijkt één persoon weg, tijdens 25% kijken beiden weg en tijdens 25% kijk je elkaar recht in de ogen.

Lees ook: Wat je moet weten over oogcontact

5. Durf stiltes te laten vallen

Misschien heb je het gevoel dat je met nieuwe argumenten moet blijven komen, maar soms kan meer praten je verhaal juist verzwakken. Durf stiltes te laten vallen. Vertel waar jij in gelooft/voor staat en zwijg.

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock