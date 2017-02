Wat geeft jouw leven betekenis?

Wil jij graag een geluk leven of een betekenisvol leven?

Emily Esfahani Smith schreef een boek over het onderwerp, The Power of Meaning: Crafting a Life That Matters. Volgens haar streven veel mensen (onbewust) naar een gelukkig leven, terwijl we eigenlijk gelukkiger zouden worden van een betekenisvol leven.

Waarom betekenis gelukkiger maakt dan geluk

Geluk kun je moeilijk dwingen. Voor een onderzoek luisterden twee groepen mensen naar muziek. De ene groep kreeg de opdracht om zich zo gelukkig mogelijk te voelen tijdens het luisteren. De andere groep kreeg de opdracht gewoon te luisteren. Gek genoeg voelde de eerste groep zich na het luisteren van de muziek juist minder goed. Geluk is vaker gericht op een korte periode. Ga je daarentegen voor een 'meaningful life' dan zou dat leiden tot een verbetering van je welzijn op de lange termijn.

Iedereen kan betekenis geven aan het leven

Volgens Emily is een betekenisvol leven niet iets wat je wel of niet hebt. Het is een mindset. Je kunt er zelf voor kiezen om iets bij te dragen aan de wereld, mensen te helpen en iets toe te voegen aan de levens van anderen. De kans is groot dat het bijdraagt aan je geluk op de lange termijn. Zo niet, dan kun je er in ieder geval op vertrouwen dat je op jouw manier iets hebt bijgedragen aan de wereld.

Maar hoe geef je je leven betekenis?

Het onderwerp is niet makkelijk. Emily maakte een test die je kan helpen om richting te geven aan wat betekenis is voor jou. Je kunt de test die bestaat uit 16 stellingen invullen op de website Science of Us.

Voor Santé's webredacteur kwam er 'storytelling' uit de test. Toeval of niet, dat zou toch best eens kunnen kloppen. Wat kwam er bij jou uit de test?

Bron: Scienceofus | Beeld: Shutterstock