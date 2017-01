4 tips om te relativeren in een moeilijk periode

Tijd heelt niet alle wonden. Uiteindelijk doe je dat zelf. Hoewel tijd vaak wel goed doet.

Je hoeft niet te wachten tot de tijd verstrijkt en alles beter wordt.

1. Bedenk wat je al hebt meegemaakt

Pijn hoort bij het leven. De kans is groot dat je al eerder iets hebt meegemaakt dat je verdriet heeft gedaan. Van verliezen, ziektes, verslaving, een relatiebreuk of andere tegenslagen. Je kunt meer aan dan je in eerste instantie denkt.

2. Blijf logisch nadenken

Je hebt eerder moeilijke situaties doorstaan. En waar je ook doorheen gaat, je bent niet de enige. Probeer je niet te laten verblinden door gevoelens en gedachten, maar denk af en toe logisch na.

3. Vergeet 'regels'

Er zijn geen regels over hoe lang je verdrietig mag zijn. Laat je door niemand wijsmaken dat het nu wel eens voorbij zou moeten zijn. Maar bedenk wel dat jij de enige bent die het jezelf onnodig moeilijk kan maken. Wees lief voor jezelf wanneer het nodig is, maar weet ook wanneer het tijd is om jezelf een schop onder de kont te geven.

4. Onthoudt dat je niet alleen bent

Slecht nieuws gehad in het ziekenhuis? Ontslagen? Bedrogen? Kijk om je heen en je zult zien dat je niet de enige bent. Een goede manier om te relativeren: vraag je af hoe je over vijf of tien jaar terug zou kijken op deze situatie.

Bron: Greatist | Beeld: Shutterstock