Hoe laat je je baas weten dat je te veel werk hebt?

Het is waarschijnlijk niet het makkelijkste onderwerp om aan te snijden, maar in de Harvard Business Review wordt er handig advies gegeven.

Zo doe je het niet

Storm niet het kantoor van je baas binnen om vervolgens onverstoorbaar te klagen over het feit dat je omkomt in het werk.

Zo doe je het wel

Ga bij jezelf na welke verantwoordelijkheden je hebt en welke werkzaamheden je doet. Welke taken vind je te veel en hoe kan dat opgelost worden? Bedenkt voor ieder probleem drie oplossingen. Je zou bijvoorbeeld het werk kunnen delen met een collega, misschien voer je wel taken uit die inmiddels niet meer noodzakelijk zijn of is er een snellere manier om hetzelfde resultaat te bereiken. Vervolgens ga je het gesprek aan met je baas, waarbij je je lijstje met oplossingen als uitgangspunt kunt gebruiken.

Lees ook: 10 manieren om je werk niet mee naar huis te nemen

Bron: Scienceofus | Beeld: Shutterstock