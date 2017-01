7 redenen om mee te doen aan klaagvrije maandag

Probeer het eens.

1. Klagen lost niets op

Kun je iets veranderen aan de situatie waar je overklaagt? Is het antwoord nee, dan heeft klagen eigenlijk geen zin. Is het wel mogelijk om er iets aan te veranderen? Steek je energie dan liever in het veranderen of het zoeken van een oplossing.

2. Je wordt productiever als je niet klaagt

Moet je nog veel werk afronden? Stop dan meteen met klagen over hoe lang je to do-lijst is of over hoe je collega's het bloed onder je nagels vandaan haalt. Klagen zorgt ervoor dat je minder werk gedaan krijgt.

3. 'Elk nadeel heb z'n voordeel'

Niet alles gaat altijd zoals gepland of gehoopt, maar ieder nadeel heeft een voordeel. Om maar even Johan Cruijff te quoten. Focus je op het positieve.

4. Het geeft rust

Op veel dingen heb je geen invloed: het verkeer, vertraagde treinen, acties van anderen. Je hebt over veel zaken geen invloed. Waar je wel invloed op hebt, is hoe jij ermee omgaat. Minder klagen over zaken waar je geen invloed op hebt, geeft meer rust.

5. Je wordt fijner gezelschap

Ben jij graag in het gezelschap van een mopperkont? Natuurlijk mag er af en toe geklaagd worden, maar er zijn grenzen. Door minder te klagen, straal je positiviteit uit en dat zullen de mensen met wie je omgaat ook merken.

6. Wat je aandacht geeft groeit

Het is misschien een afgezaagde uitspraak, maar tot op een zekere hoogte is de quote wel waar. Als je minder klaagt, is er meer ruimte voor positiviteit.

7. Je zult ontdekken wat het met je doet

Misschien geeft het rust, is het goed voor je humeur. En als je dat eenmaal ontdekt, ben je een stap dichterbij minder klagen op alle dagen. Want waarom zou je alleen een klaagvrije maandag houden?

Beeld: Shutterstock