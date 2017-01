10 tips om warm te blijven

Met deze tips kom je de koude dagen warm door.

1. Draag goede kleding

Kleed je in laagjes. Handig, omdat het de warmte goed vasthoudt. Kom je ergens binnen en heb je het in no time bloedheet, doe je gewoon een laag uit. Snel koude handen? Maak ook daar gebruik van laagjes. Draag bijvoorbeeld dunne handschoenen onder een paar wanten.

2. Doe een muts op

Je verliest veel warmte via je hoofd. Dat komt niet omdat je hoofd sneller warmte verliest dan een ander lichaamsdeel, maar omdat je hoofd bloot is, gaat de warmte makkelijk verloren.

3. Warm jezelf op voor je naar buiten gaat

Doe een 'warming up' voor je naar buiten gaat. Even stretchen en springen en je spieren zijn warm voordat je de kou in gaat. Alle beetjes helpen.

4. Pak je oude kruik erbij

Lekker op de bank als je een tochtige woonkamer hebt, of om je bed alvast op te warmen voordat je er zelf induikt.

5. Zorg voor een warm bed

Een flanellen dekbed voelt veel warmer aan dan katoen, dat geldt ook voor je pyjama. Zijden lakens zijn kouder in het begin, maar het voordeel is dat ze de warmte wel goed vasthouden.

6. Denk niet aan de kou

It's all in our mind. Probeer niet aan de kou te denken, daarvan krijg je het alleen maar kouder. Focus je op iets anders. Trek je schouders niet omhoog, maar ontspan. Moet je buiten wachten? Blijf bewegen. Al beweeg je alleen je voeten en je vingers, het scheelt toch iets.

7. Masseer je handen en voeten

Help je doorbloeding een handje door jezelf een hand- en voetmassage te geven. Een stuk comfortabeler wanneer je handen en voeten niet aanvoelen als ijsklompjes.

8. Warm op met een warm drankje

Een warm vooruitzicht als je van buiten komt. Opwarmen met chocolademelk is nog lekkerder als het buiten echt koud is.

9. Neem een bad

Misschien heb je de luxe van een bad, maar maak je er niet altijd gebruik van. Het is ideaal om op te warmen als je verkleumd bent. Het enige mindere? Uit bad gaan. Koud!

10. Controleer je huis op kieren

Staat de verwarming aan, zijn de ramen en deuren dicht, maar voel je toch tocht? Controleer waar dit vandaan komt. Grote kans dat er toch ergens kieren zijn. Tochtstrips helpen hiertegen. Grote dikke gordijnen voor de ramen hangen, scheelt ook iets. Doe de gordijnen open als de zon op het raam schijnt, zo warmt het in huis op.

Lees ook: 10 dingen die je herkent als je een koukleum bent

Beeld: Shutterstock