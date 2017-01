Gelukkiger door kleine veranderingen in huis

Onbewust heeft je omgeving invloed op je geluksgevoel. Kleine veranderingen in huis kunnen daarom effect hebben op hoe je je voelt. Met deze tips maak je van je huis een nog fijner thuis.

1. Breng de natuur naar binnen

Het positieve effect dat groen heeft op je humeur is al in verschillende onderzoeken naar voren gekomen. Investeer dus in een aantal mooie planten om de natuur naar binnen te halen. Zet wat vaker de ramen en deuren open, als het weer het toelaat uiteraard. Maak in de lente je tuin of balkon winterklaar, zodat je je leefruimte naar buiten kunt uitbreiden zodra het warmer weer wordt.

2. Ruim op en gooi weg

Te veel rommel in huis wordt gelinkt aan meer stress en depressieve gevoelens. Maak tijd vrij om de spullen die je niet meer nodig hebt en die je niet blij maken weg te doen. Pak het niet meteen te groot aan. Kies voor een kast of la en zet de timer op 15 minuten. Je zult zo al een eind komen.

3. Overdrijf niet

Je huis hoeft niet leeg. Omringd zijn met mooie herinneringen zorgt voor positieve gevoelens. Zorg dus voor foto's en herinneringen in huis. Meteen een geldige reden om die souvernirs van vakantie te bewaren. Als je maar bewust kiest voor wat je wel of niet bewaart.

4. Gebruik de kracht van kleur

Geel wordt geassocieerd met vrolijkheid. Je hoeft je huis niet direct geel te schilderen, maar je kunt een aantal accenten aanbrengen.

5. Nodig vrienden uit

Sociaal zijn is goed voor je geluksgevoel. Nodig daarom eens vrienden uit bij je thuis. Omringd zijn door geliefden, daar kunnen geen spullen tegenop.

Bron: Mindbodygreen | Beeld: Shutterstock