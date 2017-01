10 manieren om je werk niet mee naar huis te nemen

In veel gevallen is het niet de bedoeling om je werk mee naar huis te nemen. Heb jij moeite om als je thuis bent je werk los te laten? Met deze tips zorg je in je vrije tijd ook echt vrij bent.

1. Bespreek je werkdruk

Heb je het gevoel dat je overloopt, durf de werkdruk ter sprake te brengen bij je baas. Misschien kun je een aantal taken overdragen aan collega's.

2. Laat je werk(plek) georganiseerd achter

Zorg dat je niet stel op sprong vertrekt aan het einde van de werkdag, maar neem even de tijd om af te sluiten, op te ruimen en een to do-lijst voor de volgende dag te maken. Het overzicht zorgt ervoor dat je je werk makkelijker op je werk laat.

3. Zet meldingen uit

Zorg dat er geen werkmail binnenkomt op je telefoon, of in ieder geval dat je er niet automatisch een melding van krijgt. De kans is groot dat je bij iedere melding aan je werkt denkt. Is het nodig dat je thuis je mail checkt, doe dat dan op één vast tijdstip.

4. Zet een out of office aan

Ben je langer dan alleen het weekend weg, zet een out of office aan, zodat anderen weten wanneer ze antwoord kunnen verwachten. Eventueel kun je de contactgegevens van iemand anders in de mail vermelden.

5. Vul je vrije tijd ook met mensen die in een andere branche werken

Zeker wanneer je een baan hebt die psychisch veel van je vraagt, kan het heel fijn zijn om in je vrije tijd niet alleen te kletsen over werkgerelateerde onderwerpen.

6. Gebruik je reistijd en pauze voor jezelf

Het lijkt aantrekkelijk om in de trein alvast te werken (en toegegeven, soms is het ook handig), maar door in de trein een boek te lezen of iets anders voor jezelf te doen, kun je voor je gevoel meer vrije tijd hebben. In de pauze doorwerken lijkt efficiënt, omdat je dan eerder naar huis kunt, maar uit onderzoek blijkt dat medewerkers die genoeg pauze nemen daarna productiever zijn.

7. Neem eens een extra dag vrij

Door een extra dag vrij te nemen, heb je tijd voor de klusjes die al een tijd blijven liggen. Het weekend kun je dan besteden aan doen waar jij zin in hebt.

8. Zoek een hobby

Een hobby zorgt ervoor dat je je echt kunt ontspannen. Pak een van je oude hobby's weer op. Hoor jij bij de gelukkigen die van een vroegere hobby een baan heeft gemaakt? Ga in je vrije tijd dan eens iets totaal anders uitproberen.

9. Stel doelen en prioriteiten

Weet waar jouw prioriteiten liggen. Door ze voor ogen te houden, kun je handelen en keuzes maken naar wat jij belangrijk vindt. En wil je graag carrière maken? Dan weet je in ieder geval waarom je ervoor kiest om je werk mee naar huis te nemen.

10. Luister naar je lichaam

Je lichaam vertelt je wanneer je een stap terug moet doen. Diep van binnen weet je soms wat de juiste keuzes zijn. Het is niet altijd makkelijk om ernaar te luisteren. Leer je lichaam en de signalen ervan kennen.

