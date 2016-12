Tips om partyproof te zijn voor de feestdagen

Is de dresscode bij jou 'foute kersttruien', of maak je meer werk van je outfit? Met deze tips ben je volledig partyproof voor de feestdagen.

1. Bereid je voor

Er zijn van die beautyklusjes die je beter niet last-minute kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan je benen waxen of zelfbruiner aanbrengen. Doe dat liever een paar dagen eerder zodat je benen niet rood of gevlekt onder je jurkje prijken.

2. Add some glitter

Je make-up hoeft niet heel uitgesproken te zijn om extra feestelijk te zijn. Draag vooral waar je je comfortabel bij voelt. Leg de aandacht op één ding tegelijk. Kies bijvoorbeeld of voor opvallende oogmake-up of voor felle lippenstift. Glitternagellak staat superfeestlijk. Wil je het er makkelijk af kunnen halen? Kies dan voor een peel off basecoat. Met deze tip zorg je ervoor dat je nagellak er net zo uitziet als in het flesje en dat het niet een paar verdwaalde glitters zijn.

3. Zorg voor een reservepanty

Voor het geval je er meteen een ladder in trekt... Je voorkomt dat je jurk statisch aan je panty blijft plakken door een klein beetje haarlak op je panty te sprayen. Met deze tips voorkom je meer panty-troubles.

