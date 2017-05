5 dingen die je beter niet kunt dragen naar een bruiloft

Het bruiloftseizoen is begonnen.

1. Iets dat niet binnen de dresscode past

Heeft het bruidspaar een dresscode vermeld op de uitnodiging? Pas daar je kleding op aan.

2. Een witte jurk

Die bijna witte jurk is misschien niet zo'n goed idee als je niet weet wat de bruid zal dragen. De uitzondering is natuurlijk wanneer de dresscode wit is.

3. Rinkelende sieraden

Rinkelende armbanden in een stille kerk, geen goed idee.

4. Gloednieuwe schoenen

Probeer je schoenen voor de bruiloft al een paar keer te dragen om ze in te lopen. Dat verkleint de kans op pijnloos dansen tot na middernacht.

5. Iets waar je je niet goed in voelt

Een outfit waar je je fijn in voelt, laat je stralen. Hijs je dus niet in een jurk waarin je je ongemakkelijk voelt.

Bron: PureWow | Beeld: Shutterstock