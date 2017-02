3 verrassende dingen die je creatiever maken

Help je creativiteit een handje.

1. Werk op een andere locatie

Soms moet je je concentreren en is achtergrondgeluid niet wenselijk, maar als het gaat om creativiteit kan een beetje achtergrondgeluid juist goed doen. Ga als je werk het toelaat eens aan het werk in een koffietentje. Een andere omgeving zal zorgen voor andere inspiratie. Plan brainstormsessies of vergaderingen ook buiten de deur als dat mogelijk is.

2. Dim de lichten

De TL-buizen op kantoor doen je creativiteit weinig goeds, volgens een studie uit 2013. Dim de lichten en stimuleer innovatieve gedachten.

3. Dagdroom

Tijdens het dagdromen kan er opeens een oplossing te binnen schieten voor een probleem waar je eerder tegenaan liep. Het is dus helemaal geen slecht idee om tijd in te plannen om te dagdromen. Even weg van je scherm en gewoon uit het raam staren.

