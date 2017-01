Hoe leer je iets nieuws?

Je bent misschien al jaren afgestudeerd, maar dat betekent niet dat je niets nieuws meer wilt leren. Leer jezelf een nieuwe vaardigheid aan. Met onze tips master je nieuwe skills.

1. Blijf niet in de denkmodus

Ben je nieuwsgierig naar een onderwerp? Blijf niet dromen of nadenken over wat en hoe. Kom in actie: lees boeken, praat met anderen over het onderwerp, doe er nieuwe ideeën over op en het belangrijkste: begin gewoon, zet de eerste stap.

2. Vind een mentor

Kijk naar mensen die je inspirerend vindt, naar mensen die jou motiveren. Spreek eens met hen af om te praten. Nog mooier als je een mentor kunt vinden, iemand die jou coacht en motiveert.

3. Doe het gewoon

In de praktijk leer je het meest en het snelst. Je hoeft niet meteen de beste te zijn, sterker nog: de kans is groot dat je niet meteen de beste bent, maar dat maakt niet uit. Je leert en dat is goed.

4. Doe een online cursus

Tegenwoordig kun je zoveel online leren. Verdiep je eens in online cursussen die er zijn. Zo kun je bijvoorbeeld leren coderen, inzicht krijgen in de emoties van je hond of een nieuwe taal leren.

5. Kies iets wat je leuk vindt

Misschien wil je graag leren coderen, omdat het je nuttig lijkt. Dat is een goede reden, maar kies ook voor iets dat je echt leuk lijkt, dat maakt het makkelijker vol te houden.

6. Maak tijd om te oefenen

Pak je agenda erbij en plan iedere dag 30 minuten in om te leren. Als je 30 dagen lang een half uur bezig bent met iets nieuws, heb je aan het einde van de maand al 15 uur geoefend. In die uren kun je veel nieuwe dingen leren.

Beeld: Shutterstock