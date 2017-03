4 tips om tijd te maken voor dingen die jij belangrijk vindt (maar waar je vaak niet aan toe komt)

Er komt veel leuks op je pad door 'ja' te zeggen: feestjes, werk, etentjes, spontaniteit, nieuwe vrienden. Er zit maar 24 uur in een dag, daarom moet je soms nee zeggen om de dingen die voor jou belangrijk zijn niet te verwaarlozen.

Waar word jij gelukkig van?

Denk eens terug aan een leuke dag. Welke ingrediënten bevatte die dag? De kans is groot dat je iets deed wat je leuk vindt, met mensen die belangrijk voor je zijn. Maar het kan ook dat je meer tijd wil maken voor je hobby of om jezelf te ontwikkelen. Het belang van ontspanning en tijd voor jezelf mag je niet onderschatten

Om in 24 uur zoveel mogelijk tijd te maken voor dingen die belangrijk zijn voor jou ontkom je er niet aan om soms nee te zeggen, dat maakt je geen onaardig persoon. Je bent niemand een verantwoording schuldig over hoe jij je vrije tijd indeelt. Lees ook: Van ja-knikker naar nee-zegger.

Zo maak je meer tijd voor jezelf

1. Accepteer niet gedachteloos iedere uitnodiging

Vraag je eerst af of je er zin in hebt en of je er tijd voor hebt. Is dat niet het geval? Dan kun je bedanken voor de uitnodiging en hem vriendelijk afslaan.

2. Maak keuzes

Afspreken met een vriendin of naar yoga? Luister naar je gevoel. Diep van binnen weet je waarschijnlijk al waar je het liefst voor kiest.

3. Neem je tijdrovende gewoontes onder de loep

Gedachteloos door Facebook scrollen mag ook gebeuren. Het is ontspannend en dat is goed, maar als je voor de vierde keer Facebook opent om te concluderen dat er geen nieuwe berichten zijn geplaatst, is het tijd om je af te vragen hoe je je tijd liever zou willen besteden. Volgens Warren Buffet kun je in een jaar 200 boeken lezen als je geen tv kijkt en van social media wegblijft.

4. Geniet van de tijd waarin je niets doet

Scroll je wel gedachteloos door Facebook, geniet er dan van. Tijd is nooit weggegooid als jij ervan geniet.

Beeld: Shutterstock | Bron: Huffingtonpost