De voordelen van uitstellen

Als je iets nu kunt doen, waarom dan wachten tot morgen? En van uitstel komt… Als ervaren uitsteller zul je alle geijkte uitspraken wel kennen. Toch kan uitstellen soms goed zijn.

1. Je hebt veel tijd om na te denken

Zelfs als je dat rapport schrijven, een keuze maken of die mail beantwoorden voor je uitschuift, ben je er in je hoofd af en toe mee bezig. Dat betekent dat je genoeg tijd hebt om alles te laten bezinken. Je hebt een doordacht antwoord op die mail en dat rapport zal nóg beter worden, omdat je in je gedachten alle opties, problemen en mogelijkheden al op een rijtje hebt.

2. Het kan je productiever maken

Vaak stel je de ene taak uit, maar tijdens het uitstellen werk je aan andere taken. Tot slot rond je die vervelende taak die je uitstelt ook nog af, omdat je er echt niet meer onderuit komt. Was je begonnen met de taak die je uitstelde, dan had je waarschijnlijk de rest van de dag misschien wel niets meer gedaan.

3. Je kunt goed prioriteiten stellen

Jij weet welke taken je met gemak nog een dag kunt laten liggen.

4. Je wordt er creatiever van

Jij komt regelmatig met een oplossing waardoor iets sneller of beter kan.

