5 tips om minder gehaast te leven

Haast (de; v(m)) - (te grote) snelheid; spoed: haast hebben.

Ben je steeds met je gedachten bij het volgende dat je moet doen? Haast je je iedere ochtend om de trein te halen? Wij geven tips om het opgejaagde gevoel achter je te laten.

1. Leef in het moment

Kijk eens om je heen en geniet van het moment, al sta je de afwas te doen. Vaak zijn we al bezig met het volgende dat gaat komen. We zijn onderweg naar… Bereiden ons voor op een afspraak, een presentatie of bedenken alvast wat we vanavond gaan eten.

2. Sta eerder op

Veel ochtendmensen zullen het bevestigen: als je vroeg opstaat, heb je al zoveel gedaan wanneer 'de rest van de wereld' wakker wordt. Dat voelt goed en het zorgt ervoor dat je al veel gedaan hebt, waardoor je je de rest van de dag minder opgejaagd voelt door een to do-lijst die je achtervolgt.

3. Doe het gewoon

Is het echt zo erg als je een trein later haalt, omdat je nog op je gemak wilde ontbijten? Wees je eens bewust van alle keren dat je je door de dag heen haast en kick af, al is het maar voor een dag.

4. Plan eens een heel weekend niets

Als je doordeweeks werkt, is het weekend de tijd om bij te tanken, maar vaak zit het weekend zo volgepland dat je na afloop alleen maar vermoeider bent. Zeg eens een weekend nee tegen alle verzoeken en verplichtingen en bekijk op het moment zelf waar je zin in hebt.

Tip: Zorg dat je ook iedere dag een rustmoment hebt. Drink in stilte je koffie, lees 10 minuten een tijdschrift en zet je telefoon daarbij uit.

5. Kijk niet zo veel naar anderen

Door jezelf te vergelijken met anderen, kun je jezelf onbewust druk opleggen: druk om te presteren, druk om je sociaal leven uit te breiden, druk om meer geld te verdienen. Om dat allemaal te bereiken, moet je veel doen op een dag en daar ga je vanzelf gehaaster van leven. Bepaal wat jij belangrijk vindt en besteed daar meer tijd aan.

