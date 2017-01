Tips om je kerstversiering netjes op te ruimen

Vrijdag is het Driekoningen, traditioneel gezien de dag waarop je je kerstboom uiterlijk hoort op te ruimen. Zie je op tegen de klus? Met onze tips ruim je je kerstboom en de versiering op een handige manier op.

1. Berg alle ballen netjes op

Er zijn speciale dozen voor kerstballen, maar je kunt ook zelf aan de slag gaan. Kleine kerstballen kun je bijvoorbeeld opbergen in eierdozen. Je kunt ook plastic bekertjes in een doos plakken en daar de kerstballen in bewaren

2. Zorg dat de lichtjes niet in de knoop raken

Wikkel het lichtsnoer om een stuk karton, om een pringlesbus of om een kledinghanger. Label het begin van het snoer, zodat je dat makkelijk kunt terugvinden. Schrijf als dat nodig is op wat de lengte van het lichtsnoer is en waar je hem ophangt.

3. Doe de kerstboom de deur uit

Een kerstboom met kluit kun je terugplanten. Als je de kerstboom goed verzorgt, redt hij het tot volgend jaar en kun je hem dan opnieuw in huis halen. Heb je een boom zonder kluit? Controleer wanneer jouw gemeente kerstbomen komt ophalen. Een kunstboom berg je natuurlijk netjes op in de doos om hem te bewaren tot volgend jaar.

Tip: Hijs je kerstboom in een kerstboomhoes en til hem naar buiten zonder dat de naalden in je handen prikken.

4. Stop zakjes silicagel tussen de kerstversiering

Zo blijft de versiering schoon en droog tot volgend jaar. Bekijk een lijst met meer dingen waar je de zakjes silicagel voor kunt gebruiken.

Beeld: Shutterstock