Waarom is je vakantiegevoel na de vakantie zo snel weg?

Op vakantie zie je alles door een roze bril. Waarom ben je dat relaxte gevoel thuis dan weer zo snel kwijt? En: hoe houd je het vast?

Waarom voelen we ons op vakantie eigenlijk zo fijn?

Dr. Jeroen Nawijn, docent aan de NHTV in Breda, onderzoekt de invloed van vakantie op je geluk en welzijn. 'Op vakantie heb je meer vrijheid en minder verplichtingen dan in het dagelijks leven. Even geen werk of school. Je kunt volop dingen doen die je graag doet.' Uit onderzoek van Nawijn en zijn collega’s onder ruim 1.500 vakantiegangers bleek dat die pure ontspanning je achteraf het gelukkigst maakt. Misschien lijkt het of alleen de vakantie je die ‘go with the flow’-houding kan bezorgen. Maar dat is niet het geval: losser in het leven staan zit vooral in jezelf. En deze houding kun je jezelf aanleren. Ten eerste kun je ervoor kiezen om alleen te doen wat je echt wilt of wat echt moet. Ten tweede kun je meer ontspannen leren omgaan met alles wat je wél besluit te doen. Dit doe je bijvoorbeeld door na elke plicht iets leuks te plannen, of door bewust één ding tegelijk te doen.

