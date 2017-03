5 tips om een compliment te geven

Zo geef je oprechte complimenten.

1. Geef alleen gemeende complimenten

Geef geen compliment om maar iets te zeggen. Merk je dat je positief over iemand denkt, of dat je iets aan hem of haar leuk vindt? Schroom niet om een compliment te geven en een beetje positiviteit de wereld in te helpen.

2. Denk na over hoe je een compliment verpakt

Niet iedereen houdt ervan om een compliment te ontvangen wanneer er anderen bij zijn. Probeer dat goed in te schatten en geef eventueel je compliment één op één. Al is je compliment goed bedoeld, het zou jammer zijn als je iemand er een ongemakkelijk gevoel mee bezorgd.

3. Geef duidelijke complimenten

'Goed gedaan!' is een compliment, maar erg algemeen. Probeer je compliment specifiek en persoonlijk te verwoorden.

4. Geef niet alleen complimenten over uiterlijk

Altijd leuk om te horen dat je een mooi jurkje draagt, maar een compliment dat over je persoonlijkheid gaat, is extra waardevol.

5. Een tip voor als je zelf een compliment ontvangt: durf complimenten aan te nemen

Bedank vol zelfvertrouwen in plaats van het compliment meteen af te zwakken.

Sociaal psycholoog en geluksexpert Michiel Hobbelt zegt tegen Nu.nl dat hij denkt dat je van het geven van een compliment veel gelukkiger wordt dan van het krijgen. Het voelt altijd stukken beter om iets te geven dan te ontvangen, vindt hij.

Beeld: Shutterstock