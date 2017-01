6 tips voor shoppen in de sale

Naarmate januari vordert, worden items in de sale steeds verder afgeprijsd. Tijd om je slag te slaan.

1. Laat je niet verleiden door de prijzen

Koop niet alleen omdat iets goedkoop is. Reken alleen items af die je echt leuk vindt en kunt gebruiken. Vraag je af of je het ook zo willen hebben als je er het dubbele voor moest betalen.

2. Kies voor kwaliteit

Nu de dure merken hun producten 70 procent afprijzen, zijn de spullen opeens een stuk betaalbaarder. Een perfect moment om te investeren in goede basics, een mooie tas, of juist een echte eyecatcher voor je garderobe.

3. Denk vooruit

Zou je volgend jaar een nieuwe winterjas willen? Let op of je nu in de uitverkoop een mooie jas kunt vinden. Volgend jaar hangt er waarschijnlijk een vergelijkbaar model in de winkel, maar dan voor de volle prijs.

4. Voor de kinderen

Ook voor je kind(eren) kun je alvast kleding scoren in een maat groter. Hiervoor moet je wel de maat goed in kunnen schatten; als ze hun winterkleding pas in de zomer passen, heb je er weinig aan.

5. Denk niet alleen aan kleding

Ook beautyproducten gaan in de uitverkoop. Bij de boeken, accessoires, make-up of keukenartikelen kun je alvast leuke verjaardagcadeautjes inslaan.

6. Shop online

Geen last van onoverzichtelijke kledingrekken; met een paar klikken bekijk je alleen kledingstukken in jouw maat. Je kunt ervoor kiezen om de goedkoopste items eerst te tonen. Sorteer ook op type en/of kleur en iets leuks vinden, wordt een stuk makkelijker.

Beeld: Shutterstock