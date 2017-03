6 feiten over zomertijd

Wist jij dat vaste tijden zijn ingevoerd omdat dat noodzakelijk was om de treinen op tijd te laten rijden?

1. Open deur: de klok gaat een uur vooruit

Weet je niet zeker of de klok voor- of achteruit gaat? Een handig ezelsbruggetje om het te onthouden: in het voorjaar gaat de klok een uur vooruit.



2. Vroeger waren er geen vaste tijdzones

Tot het begin van de 20ste eeuw had iedere plaats in Nederland een eigen tijd, die bepaald werd door de stand van de zon. In het oosten, waar de zon opkomt, was het daardoor een kwartier vroeger dan in het westen.



3. Treinen maakten een vaste tijd noodzakelijk

Steeds meer plaatsen werden verbonden door de trein. Om de treinen op tijd te laten rijden, werd er een standaardtijd ingesteld.



4. Door de zomertijd wordt het 's ochtends iets later licht

Als we in de winter ook de zomertijd zouden aanhouden, is het met oud & nieuw pas rond 09.00 uur 's ochtends licht.



5. Zomertijd werd voor het eerst ingevoerd in de oorlog

In Nederland werd de zomertijd in 1977 ingesteld, dat was echter niet de eerste keer: van 1916 tot en 1945 was er ook zomertijd.

6. Door de zomertijd kunnen we misschien energie besparen

Dankzij de zomertijd kan er naar schatting zo'n 0,3 procent energie bespaard worden. In 1977 werd daarom de zomertijd ingesteld. Het was niet de eerste keer dat de zomertijd werd ingesteld: van 1916 tot 1945 hadden we in Nederland ook zomertijd. Tegenwoordig wordt eraan getwijfeld of we door de zomertijd energie besparen.



Bron: KNMI, Quest