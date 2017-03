Hoe kom je van rijangst af?

Zit je met klamme handen achter het stuur, ontwijk je snelwegen, of durf je helemaal niet meer te rijden? Als je rijangst hebt, zal het je bekend voorkomen.

Het is een schrale troost, maar je bent niet de enige met rijangst. Veel mensen zitten wel eens nerveus achter het stuur. Echte rijangst kan ontstaan als je te weinig rijdt, maar ook nadat je (bijna) een ongeluk hebt gehad.



1. Kom je angst onder ogen

Niet meer autorijden voelt als een makkelijke oplossing als je bang bent, maar uiteindelijk help je jezelf er niet mee. Confronteer jezelf met je angsten. Ben je bang om op de snelweg te rijden? Plan tóch een stukje van je route over de snelweg. Als het achteraf meevalt, kun je je zelfverzekerdheid in de auto langzaam opbouwen.



2. Begin met een korte rit

Rijd niet meteen naar de andere kant van het land, maar begin met een korte route die je kent. Al ga je maar boodschappen doen met de auto. Probeer daarna steeds iets verder te rijden.



3. Gebruik navigatie

Probeer zelf na te blijven denken over de route. Toch kan een navigatiesysteem wel helpen. Als het navigatiesysteem bevestigt dat je goed rijdt, geeft dat rust. Je kunt ook een app downloaden of Google Maps gebruiken zodat je niet direct geld hoeft uit te geven.



4. Iedereen maakt fouten

Bedenk dat het bijna onmogelijk is om perfect te rijden. Iedereen maakt wel eens een foutje. De ene keer vang jij een fout van een ander op, volgende keer vangt een ander jouw fout op.



5. Laat je niet gek maken door andere bestuurders

Breekt het zweet je uit wanneer je de auto voor de tweede keer laat afslaan bij het stoplicht? Adem diep in en uit en let niet op de bestuurder achter je. Laat je ook niet gek maken door bumperklevers.



6. Neem een paar rijlessen

Heb je al vanalles geprobeerd, maar breekt het zweet je al uit als je aan rijden denkt? Volg een paar lessen bij een rijinstructeur, eventueel gespecialiseerd in rijangst. Nadat je een paar keer hebt gereden met een instructeur naast je zal de stap om alleen te rijden een stuk kleiner zijn.

Beeld: Shutterstock